Власти Кургана уверены, что опашка земель может минимизировать вероятность возникновения пожара в черте города

Предприятие «КурганЛес» продолжает работы по дополнительной опашке территории города. Обновление минерализованных полос является одним из значимых противопожарных мероприятий. В первую очередь опашка территорий производится на границе микрорайонов с участками леса и степи – там много сухой травы, поэтому имеется угроза возникновения пожара.

На этой неделе проведена опашка микрорайонов Светлый, Старокомогоровка, Нижняя Утятка, Осиновка, Пригородный, Затобольный, Глинки, Утяк, СНТ «Надежда», СНТ «Спасатель», СНТ «На горке», СНТ «Лесное-3 УВД». Общая протяжённость вновь созданных противопожарных минерализованных полос составляет 145,4 км.

Минерализованные полосы во время пожара служат барьером для распространения огня, помогают сдержать огонь до прибытия пожарных расчётов, отмечают специалисты. Работы по опашке территории города Кургана продолжатся до октября.

Администрация города Кургана и МБУ «КурганЛес» напоминают о запрете на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением зоны отдыха «Голубые озёра» в период с 5 по 24 августа 2022 года в целях предупреждения лесных пожаров. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и на улицах города, и на территориях СНТ. Власти просят вовремя принимать меры по очистке участков и придомовых территорий от мусора, веток и сухой травянистой растительности.

По информации пресс-службы администрации Кургана. Фото «КурганЛес»