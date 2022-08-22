Все города и районы России запустили официальные паблики во «ВКонтакте»

Сто процентов городов, муниципальных районов и социально значимых региональных органов исполнительной власти (РОИВ) создали паблики для размещения сообщений в соцсетях. Требование о ведении госпабликов обусловлено федеральным законом №270, подписанным Президентом РФ 14 июля 2022 года. О ключевых элементах экосистемы взаимодействия с гражданами рассказали на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Минцифры РФ отметило важность коммуникаций государства и общества в социальных сетях. Заместитель министра Олег Качанов заявил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете — необходимость: «Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о формировании сети цифровых площадок. Согласно законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть разработаны к 1 декабря 2022 года. Сегодня создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов во «ВКонтакте». Также были созданы официальные страницы всех РОИВ, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, молодежной политики. На данный момент количество госпабликов органов власти составляет 2 938, а общая аудитория — более 50 млн человек.

«Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР», — комментирует Андрей Цепелев.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечение коммуникации с гражданами в интернете требует включенности всех ведомств, даже районных администраций. Для повышения работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» создает методологию работы в интернете, обучает специалистов из регионов.

Также в ряде пилотных регионов, реализующих проект «Госвеб», активное участие принимает ЦУР. Платформа «Госвеб» призвана обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов в современном дизайне, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов.